Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında Palu-Arıcak kara yolunda durdurulan bir otomobilde arama yapan ekipler, 12 kilogram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan araçtaki 3 şüphelinin ifadesi doğrultusunda 4 kişi daha yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Elazığ, Güncel
Kaynak: AA