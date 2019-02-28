Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu

Kaynak: AA

Elazığ'da, araziye gömdüğü uyuşturucuyu çıkardıktan sonra takibe alınan zanlı yakalandı.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik Elazığ-Bingöl kara yolunda devriye görevi yaptığı sırada otomobille Yeniköy mevkisine gelen bir kişinin araziye bir şey gömdüğünü fark etti.Ekipler, aracın plakasından kimliğini belirledikleri A.A'yı takibe aldı.Ekipler, zanlının yaklaşık 9 gün sonra aynı noktaya giderek gömdüğü şeyi çıkarması üzerine harekete geçti.Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi mevkisinde aracı durdurulan şüphelinin üst aramasında 15 gram esrar bulundu.Gözaltına alınan zanlının aynı mevkide gösterdiği iki noktada arama yapan ekipler, araziye gömülü 420 gram esrar buldu.Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.