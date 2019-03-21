Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu

Elazığ
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Arıcak
ilçesinde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
İlçe kırsalında şüphe üzerine durdurulan bir otomobille esrar taşındığına dair ipucu tespit eden ekipler, araçtaki 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin ilk ifadelerinde esrarı sakladıkları yeri itiraf etmelerine üzerine yapılan aramada bir menfeze saklanmış, poşet içerisinde 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Elazığ, Güncel
Kaynak: AA