Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

Elazığ
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 206 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda bir istihbaratı değerlendiren ekipler merkeze bağlı Işıkyolu köyünde belirlenen bir ev ve bahçesinde arama yaptı.
Aramada 206 kök Hint keneviri, 270 gram kubar esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AAhint keneviri
, operasyon
, uyuşturucu
, elazığ
, Güncel