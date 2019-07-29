Haberler» Güncel» Haber

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

29.07.2019 21:19 Elazığ'da uyuşturucu operasyonu
Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti ve sevkiyatı ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde şüpheli hareketlerde bulunan 4 kişiden birinin park halindeki bir aracın altına poşet attığını fark eden ekipler, şüphelilerin üzerinde ve poşette yaptıkları aramada 64 gram esrar ile hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
2 şüpheli ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:30   3 katlı binanın çatısına çıkan şahıs ikna edilerek aşağıya indirildi
22:30   YEE'nin Türkçe Yeterlik Sınavına başvurular başladı
22:28   DHA DIŞ - TBMM Başkanı Şentop Moğolistan'da -5 EK
22:28   GAZİANTEP Pazardan aldıkları peynirden zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
22:27   Ailesiyle pikniğe giden yaşlı kadın kayboldu
22:26   Görüntüler sosyal medyayı sallamıştı! Açıklamada dikkat çeken "bebek bezi" detayı
22:26   Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları