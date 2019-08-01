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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

01.08.2019 16:16 Elazığ'da uyuşturucu operasyonu
Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti ve sevkiyatı ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda Malatya- Elazığ kara yolunda durdurulan bir araç ile içindeki şüpheli F.K. ve F.G'nin üzerinde yapılan aramada 29 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden F.G. tutuklandı, F.K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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