Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

Elazığ
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Söz konusu bölge ve şüphelilerin üst aramasında 53 paket esrar ve 6 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İki şüphelinin işlemleri sürüyor.