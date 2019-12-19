Haberler » Güncel » Elazığ'da uyuşturucu operasyonu - Haber

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

19.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:43Elazığ'da uyuşturucu operasyonu
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, il merkezinde "şok uygulama" sırasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan bir araçtan pompalı tüfek ile 40 gram metamfetamin attıldı.
Araçtan inip bir apartmana saklanan şüpheliler M.A, K.D ve R.T ekiplerce göz atlına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Öte yandan, son üç günde uyuşturucu dolayısıyla 16 kişi hakkında işlem yapılırken, kişilerin üzerinde bir miktar esrar, metamfetamin, 4 uyuşturucu hap ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:02 Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Yılmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına... - Haber
12:57 HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 108'inci gününde - Haber
12:57 Kütahya'da okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 98 - Haber
12:56 Ağrı'daki okullarda 'Organik Kantinler' dönemi - Haber
12:55 Köpeklerden kaçan kedi direğe çıktı - Haber
11:42 Son dakika: Büyükada'da 'at vebası' sonrası adaya hayvan giriş çıkışı yasaklandı - Haber
10:19 Zayıflamak için gittiği merkezde, bacakları yandı - Haber
10:13 Şehit babası Safitürk'ten İYİ Partili vekile tokat gibi sözler: Meclis'te terörü temsil eden vekillerle otururken gocunmuyor - Haber
09:38 MEB'den "830 Suriyeli öğretmen atandığı" iddiasına ilişkin açıklama - Haber
08:34 Uludağ'da bulunan Mert Alpaslan'ın kimliği, Adli Tıp'a giden akrabalarını tarafından teşhis edildi - Haber
19.12.2019 13:03:33