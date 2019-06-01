Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Elazığ
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri Ramazan Bayramı
tedbirleri kapsamında Elazığ- Diyarbakır
kara yolunun Maden ilçesi Gezin
Jandarma Karakolu Komutanlığı kontrol noktasında uygulama yaptı.
Uygulamada şüphe üzerine durdurulan 5 farklı araçta narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, 3 gram metanfetamin ve 1 kilo 305 gram esrar ele geçirdi.
Olaylarla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
Güncel