01.06.2019 10:34
Haberler» Güncel » Haber

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Elazığ

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında Elazığ- Diyarbakır kara yolunun Maden ilçesi Gezin Jandarma Karakolu Komutanlığı kontrol noktasında uygulama yaptı.

Uygulamada şüphe üzerine durdurulan 5 farklı araçta narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, 3 gram metanfetamin ve 1 kilo 305 gram esrar ele geçirdi.

Olaylarla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
Güncel