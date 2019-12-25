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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

25.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:40 Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi yakaladı.
Yapılan aramada satışa hazır 578 gram kubar esrar ele geçirildi.
Ayrıca, söz konusu sokak satıcılarından uyuşturucu satın aldıkları belirlenen 12 kişi hakkında, "uyuşturucu madde kullanmak suçundan" işlem yapıldı. Söz konusu kişilerin üst aramalarında 6 gram kubar esrar, sentetik uyuşturucu ve 8 uyarıcı hap bulundu.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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