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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

26.12.2019 10:59 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:04 Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Polisin çalışmasında çok sayıda adres belirlenerek dün şafak vakti operasyon yapıldı. Operasyon 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada koltukların alt kısımlarına zulalanmış piyasaya sürülmek üzere 59'u fişeklenmiş toplam yarım kilo kubar esrar, 74'ü fişeklenmiş halde 57 gram toz esrar, bir miktar metamfetamin, uyuşturucu haplar ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 6 şüpheli bugün "Uyuşturucu Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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