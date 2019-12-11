Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Elazığ'da polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının tespitine yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında bazı adresler belirlenerek eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikisinin üzerinden 15 fişek metamfetamin ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Öteyndan 15 şahsa da uyuşturucu madde kullanmaktan yasal işlem yapıldığı, 2 gram toz esrar, 89 gram kubar esrar, 10 adet ecstasy hap, 35 gram metamfetamin, 25 gram eroin, bir miktar sıvı eroin ile uyuşturucu özelliği olan 1 adet sentetik ecza hapı ele geçirildiği bildirildi. - ELAZIĞ