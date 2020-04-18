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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

18.04.2020 20:52 | Son Güncelleme: 18.04.2020 21:26
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Elazığ 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmada uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yaptı.
Aramada, narkotik köpeği Nina tarafından aracın iç aydınlatma lambası ile bagaj kısmında bulunan stepnenin altına gizlenmiş toplam 1 kilogram esrar bulundu.
Olayla ilgili otomobildeki A.O, U.K. ve A.A, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Elazığ, Güncel
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