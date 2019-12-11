Haberler » Güncel » Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı - Haber

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Elazığ'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı.

11.12.2019 23:32 | Son Güncelleme: 11.12.2019 23:50Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı
'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ayrıca, torbacılardan uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen 15 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.

Şahısların üzerinde yapılan aramada ise 25 gram eroin ile çeşitli uyuşturucu madde bulundu.

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:52 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Müslümanca bir tavır içerisinde olmalıyız" - Haber
23:50 Kılıçdaroğlu 4. Vefa ödülleri törenine katıldı - Haber
23:50 2020 merkezi yönetim bütçe görüşmeleri - Haber
23:48 Antalya'da gecekonduya yıldırım düştü: 1 yaralı - Haber
23:48 Esenyurt'ta hareketli anlar, polis elinde silah olan şüpheliyi böyle vurdu (3) - Haber
22:32 Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak - Haber
22:19 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haber
22:00 Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı - Haber
21:49 Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız - Haber
21:22 MHP'li Erzincan Belediyesi, T.C. ibaresi ekledi - Haber
11.12.2019 23:58:38