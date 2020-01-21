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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

21.01.2020 20:14 | Son Güncelleme: 21.01.2020 21:08Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti, kullanımı ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında tespit ettikleri adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 435 gram esrar ile 190 kök Hint keneviri ele geçirildi. Z.M. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen Z.M. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Metruk binalara operasyon
Öte yandan, uyuşturucu ticareti yapılabileceği ya da kullanılabileceği değerlendirilen metruk binalara da operasyon düzenlendi. 4 kişi gözaltına alındı, 12 kişi hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.
Buralardaki aramalarda 948 gram esrar, bir miktar metamfetamin, eroin ve uyuşturucu hap ile bir ruhsatsız tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.
Kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde de narkotik köpeği yardımıyla yapılan aramada direksiyon simidine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu bulundu, araç sürücüsü gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Narkotik, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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