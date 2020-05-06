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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yaklanan 2 kişi tutuklandı ADLİ SÜREÇ

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan biri kadın 2 kişi tutuklandı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yaklanan 2 kişi tutuklandı ADLİ SÜREÇ
06.05.2020 15:40 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:40
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan biri kadın 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Elazığ-Diyarbakır kara yolundaki kontrol noktasında uygulama gerçekleştiren ekipler, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde narkotik dedektör köpeğiyle yaptığı aramada, arka koltuk altına gizlenmiş 5 kilo 400 gram esrar buldu.
Otomobildeki sürücü M.B. ile kadın yolcu Ç.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı da tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Elazığ, Güncel, Haber

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