Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

Elazığ
'da okul ve kafe önlerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Yurtbaşı
beldesinde okul önleri ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu kafe gibi alanlarda uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu işledikleri tespit edilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların adreslerindeki aramada, bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi, kurusıkı tabanca ve buna ait fişek ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Güncel
Kaynak: AA