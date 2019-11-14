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Elazığ'da uyuşturucu tacirleri 5 kilo esrarla yakalandı

Elazığ'da uyuşturucu tacirleri 5 kilo esrarla yakalandıELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekipleri yaptığı çalışmada 2 şüpheliyi 5 kilo 150 gram esrarla yakaladı.

14.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:20
'da uyuşturucu tacirleri 5 kilo esrarla yakalandı
ELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekipleri yaptığı çalışmada 2 şüpheliyi 5 kilo 150 gram esrarla yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, İl Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen bir araca operasyon düzenledi. 2 şüphelinin gözaltına alındığı araçta yapılan aramada 5 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.

Jandarmada ifadesi alınan şüpheliler
O.A ve R.B.uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.
Okul önlerinde gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerine ve onlara uyuşturucu temin edenlere fırsat verilmeyeceği belirtildi.
Elazığ'da uyuşturucu tacirleri 5 kilo esrarla yakalandı

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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