Haberler » 3. Sayfa » Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı - Haber

Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı

Elazığ polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

26.11.2019 14:09 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:15Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı
polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Polisin yaklaşık 4 aylık çalışmasında torbacı olarak tabir edilen sokak satıcıları belirlendi. Kent merkezinde belirlenen adreslere bugün gerçekleştirilen Özel Harekat Timleri ve Narkotik köpeklerinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve metamfetamin içiminde kullanılan 1 adet cam tüp ele geçirildi.

Emniyete götürülen 3 şüphelinin ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - ELAZIĞ

Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:15 Babası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
15:06 'Sakız makinesi' görünümlü kumar aleti üreten atölyelere operasyon
15:05 Baraj suları yükseldi, ilerleyemeyen araçlar geri dönmek zorunda kaldı
15:04 Antalya'da trafik kazası: 1 yaralı
15:04 Muharrem İnce, Sözcü yazarı Rahmi Turan için 5 kuruş, Talat Atilla için ise 3 kuruşluk manevi...
14:42 Erdoğan'dan vatandaşa çağrı: Doları bırakın, TL'ye geçin
14:15 Karaköy'deki başörtülü kadına saldıran kadın için 12 yıl hapis istendi
13:23 Askerlik için toplanan harçlıkla solucan gübresi üretmeye başladı
10:59 58 yaşındaki adam, eşinin yasak aşkı tarafından ormanlık alanda öldürüldü
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
22:26 Manisa'da kurumuş derede kolu koparılmış erkek cesedi bulundu
26.11.2019 15:17:57