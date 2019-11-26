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Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı

Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltıELAZIĞ - Elazığ polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

26.11.2019 15:05 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:07
'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı
ELAZIĞ - Elazığ polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Polisin yaklaşık 4 aylık çalışmasında torbacı olarak tabir edilen sokak satıcıları belirlendi. Kent merkezinde belirlenen adreslere bugün gerçekleştirilen Özel Harekat Timleri ve Narkotik köpeklerinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve metamfetamin içiminde kullanılan 1 adet cam tüp ele geçirildi.
Emniyete götürülen 3 şüphelinin ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı

Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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