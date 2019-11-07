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Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı

ELAZIĞ'da, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

07.11.2019 00:30 | Son Güncelleme: 07.11.2019 00:30 Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı

ELAZIĞ'da, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde  satıcılarının tespitine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, uyuşturucu madde satışı yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Narkotik köpeği 'Şimşek'in katılımıyla evde yapılan aramada 7 gram esrar, 23 gram bonzai, 8 gram eroin, 12 uyuşturucu hap ile 1,43 gram da metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.



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Kaynak: DHA

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