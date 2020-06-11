Elazığ'da uyuşturucu tarlasına şok operasyon: 7 gözaltı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında belirlediği hint keneviri yetiştirilen tarlaya düzenlenen operasyonda 7 şüpheli suç üstü yakalandı.

Elazığ'da uyuşturucu tarlasına şok operasyon: 7 gözaltı
11.06.2020 09:38 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:51
Elazığ'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında belirlediği hint keneviri yetiştirilen tarlaya düzenlenen operasyonda 7 şüpheli suç üstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre,İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Elazığ merkez ve Kovancılar ilçesinde 4 adres belirlendi. Bunun üzerine belirlenen adresleri takibe alan ekipler, şüphelilerin gittiği hint keneviri yetiştirilen Kovancılar kırsalındaki tarlaya şok baskın yaptı. Baskında 7 şüpheli suç üstü yakaladı. Şüphelilerin yakalandığı tarlada 269 kök hint keneviri, 60 gram kubar esrar ile çok miktarda hint keneviri tohumu, diğer adreslerde yapılan aramalarda da bir miktar toz esrar, kokain ve metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmada ifadeleri alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Haber

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