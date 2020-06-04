Elazığ'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

Elazığ'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklamaELAZIĞ'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 603 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

04.06.2020 15:34 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:39
Elazığ'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
ELAZIĞ'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 603 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır karayolunda oluşturulan kontrol noktasında şüpheli bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeği 'Nida' ile yapılan aramada otomobilin koltuk kılıfı içini gizlenmiş 603 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Elazığ’da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

Kaynak: DHA

Etiketler: Uyuşturucu Ticareti, Elazığ, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son dakika: CHP’li Enis Berberoğlu, HDP’li Musa Farisoğulları ve HDP’li Leyla Güven’in milletvekillikleri düşürüldü Haber
Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü
Diyarbakır’da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı Haber
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı Haber
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti Haber
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak Haber
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Türkiye’nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı Haber
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı Haber
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt Haber
Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt
Haberler››Güncel››Elazığ'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:35: Yemen'den Eritre'ye "Balıkçılara yönelik saldırılara son verin" çağrısı - Haber 15:35: Düğün, nişan ve asker uğurlama organizasyonlarında yasak devam ediyor - Haber 15:34: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Dünya Çevre Günü' mesajı - Haber 15:34: Norveç'te toprak kayması sırasında 8 ev sürüklenerek suya gömüldü - Haber 15:34: ZONGULDAK Tarif edilen yolu yanlış anlayınca ters şeride girdi: 3 yaralı - Haber 14:45: Bizi bu cehalet mahvedecek! Karantina süresi uzatılan mahalleli polisi taşladı - Haber 14:42: Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak - Ekonomi 14:42: Son dakika: Erdoğan ve Serrac görüşmesi başladı! Taraflar anlaşırsa, Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol çıkaracak - Haber 13:23: Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı - Haberler 08:42: Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı - Haberler