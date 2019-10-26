Elazığ'da uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele

Elazığ
'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti, kullanımı ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda, uyuşturucu kullanmaktan 5, uyuşturucu ticareti yapmaktan 2 şüpheli gözaltında alındı. Operasyonda bir miktar esrar ele geçirildi.
Öte yandan kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezindeki bir iş yerinde 70 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi, iş yeri sahibi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.