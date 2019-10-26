Haberler » Güncel » Elazığ'da uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele

Elazığ'da uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

26.10.2019 09:44Elazığ'da uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti, kullanımı ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda, uyuşturucu kullanmaktan 5, uyuşturucu ticareti yapmaktan 2 şüpheli gözaltında alındı. Operasyonda bir miktar esrar ele geçirildi.
Öte yandan kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezindeki bir iş yerinde 70 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi, iş yeri sahibi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu Ticareti, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:57 Ankara başkent'in atlı polis birliklerine sıkı eğitim-özel
12:57 Spor aksaray'da bisiklet şampiyonası heyecanı
12:56 Suşehri'nde 3 milyonluk hibe mezbahanenin temeli atıldı
12:55 Polis aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan engelliye siper oldu
12:54 Bolivya'daki devlet başkanı seçimi
12:54 Ulaş'ta asfalt çalışmaları
12:54 Kemerburgaz Kent Ormanı Açılış Töreni
26.10.2019 12:57:44