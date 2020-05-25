Elazığ'da vaka 10'a yükseldi, ihlallere 100 bin TL ceza kesildi

Korona virüsle mücadele kapsamında il genelinde alınan sıkı tedbirler sayesinde 20 gündür vaka görülmeyen Elazığ'da il dışından gelenler nedeniyle testi pozitif çıkan kişi sayısı 10'a yükseldi.

Elazığ'da vaka 10'a yükseldi, ihlallere 100 bin TL ceza kesildi
25.05.2020 16:35 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:56
Korona virüsle mücadele kapsamında il genelinde alınan sıkı tedbirler sayesinde 20 gündür vaka görülmeyen Elazığ'da il dışından gelenler nedeniyle testi pozitif çıkan kişi sayısı 10'a yükseldi. Kentte sokağa çıkma kısıtlaması ile karantina kuralına uymayan 32 kişiye ise 100 bin 800 TL para cezası kesildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında her türlü tedbir alınmasıyla kısa sürede önemli başarı elde edildi. Bayram öncesinde 20 gündür yeni vaka görülmeyen kentte,il dışından gelen bazı kişilerde Covid-19 testi pozitif çıkmasıyla şuana kadar 4 apartman karantinaya alındı.Kısa süre önce sıfırlanan vaka sayısının il dışından gelenler nedeniyle şuanda 10'a yükseldiğini ise Vali Çetin Oktay Kaldırım açıkladı. Öte yandan kent genelinde sokağa çıkma kısıtlaması ile karantina kuralına uymayan 32 kişiye 100 bin 800 TL para cezası kesildi.

Cezaları valilik açıkladı

Valilikten yapılan açıklamada, "Kolluk marifetiyle sokağa çıkma kısıtlaması ve ve il dışından gelenler için uygulanan 14 gün karantina uygulaması konusunda sıkı denetim yapan valiliğimiz, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 kişi ve karantina kuralına uymayan 12 kişi hakkında 100 bin 800 TL idari para cezası uygulandı" denildi.

Vali: "10 olan vaka sayısının artmasını engellemek tamamen size bağlı"

Daha önce yeni vakalar görüldüğünü ve il dışından gelen herkesin 14 gün karantinada kalacağını açıklayan Vali Çetin Oktay Kaldırım bugün tekrar uyardı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Kaldırım, "Sevgili Elazığlılar, salgınla il olarak başarılı bir mücadele verdik, vermeye devam ediyoruz. Ülke genelinde tedbirlerin aşama aşama kaldırıldığı bu dönemde ilimizde 10 olan yatan vaka sayısının artmasını engellemek artık tamamen size bağlı. Sağlık sokakların boş kalmasında" diyerek uyardı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Elazığ, Güncel, Haber

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