Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Elazığ'da Vali Oktay'ın cezasını iptal ettiği hurdacı: "Bundan sonra dışarı çıkmayacağım"

Elazığ'da Vali Oktay'ın cezasını iptal ettiği hurdacı: "Bundan sonra dışarı çıkmayacağım" Vali Çetin Oktay Kaldırım telefonda görüştüğü Aytekin Köse'den, hem çocuklarını dışarı çıkarmaması hem de kendisinin evde kalarak kamu görevlilerine yardımcı olmasını istedi 3 bin 150 TL'lik korona...

10.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:58
Elazığ 'da Vali Oktay'ın cezasını iptal ettiği hurdacı: "Bundan sonra dışarı çıkmayacağım"
Vali Çetin Oktay Kaldırım telefonda görüştüğü Aytekin Köse'den, hem çocuklarını dışarı çıkarmaması hem de kendisinin evde kalarak kamu görevlilerine yardımcı olmasını istedi
3 bin 150 TL'lik korona tedbirleri cezası iptal edilen hurdacının, 2 456 TL'lik trafik para cezası da ödenerek makbuzu kendisine ulaştırıldı
ELAZIĞ - Yasak olmasına rağmen hurda ve geri dönüşüm malzemesi topladığı için 3 bin 150 TL'si "koronavirüs" tedbirlerini ihlalden toplam 5 bin 600 TL'lik ceza kesilen 36 yaşındaki Aytekin Köse, cezasını iptal eden Vali Çetin Oktay Kaldırım'la telefonla görüşerek teşekkür etti. Kendisinin yasaktan haberi olmadığını, polisinde görevini yaptığını belirten Köse, bundan sonra hem çocuklarını dışarı çıkmayacağını, hemde kendisinin çıkmayacağını söyledi.
Olay, 2 gün öce Güney Çevre Yolunda meydana geldi. Kentte Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararla hurda, geri dönüşüm malzemelerinin toplanması yasaklandı. Bu kapsamda şehir içinde olduğu gibi yollarda da uygulama yapan polis, Güney Çevre Yolu'nda sepetli motorla topladığı hurda ve geri dönüşüm malzemelerini götüren Aytekin Köse'yi fark edip durdurdu. Ekipler, şahsa yetersiz ehliyet ve amacı dışında araç kullanmaktan 2 bin 456 TL, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu 5'inci maddesi gereği korona virüs tedbirlerine aykırılıktan tutanak tutarak 3 bin 150 TL daha para cezası kesilmesini sağladı. Toplamda 5 bin 606 TL para cezası kesilen şahsın cezası ise durumdan haberdar olan Vali Çetin Oktay Kaldırım tarafından iptal edildi. Köse'ye kesilen cezanın ödenmiş makbuzu da ulaştırılırken, korona virüs tedbirleri kapsamındaki 3 bin 150 TL'lik tutanağında iptalinin sağlandığı aktarıldı.
Vali Kaldırım,"Dışarı çıkmayarak, görevlilerimize yardımcı olacağız"
Cezasının ödenen 3 çocuk babası 36 yaşındaki Aytekin Köse, bugün Vali Çetin Oktay Kaldırım ile telefonla görüştü.
Vali Kaldırım telefonda görüştüğü Köse'ye," Polisimiz, jandarmamız, salgınla mücadele kapsamında canla başla çalışıyor. Malum 18 yaş altına da yasak getirildi. Onların sağlığı için dışarı çıkmamaları için, bu salgının daha çok yaygınlaşmaması için inşallah sizde dikkat edeceksiniz. Hem çocuklarınız dışarı çıkmayacak, hemde kamu görevlilerimize yardımcı olacağız. Onlar canla başla çalışıyor, sende evde kalıyorsun değil mi. Dikkat edelim. Herkese yardımcı olalım, bizde size yardımcı olacağız"ifadelerini kullandı.
"Bundan sonra dışarı çıkmayacağım"
Sepetli motoru ile hurdaya çıktığını ifade eden Aytekin Köse, "Hurdanın yasak olduğundan benim haberim yoktu. Mecburen hurdaya çıktım polis memurları beni tuttu ama onlar da görevlerini yaptılar. Benim cezam Elazığ Valisi tarafından ödendi. Allah razı olsun. Her türlü yardımı yapacaklarını söylediler.Cezamın ödenmesinden dolayı çok mutluyum. 5-6 bin TL ceza vardı valimiz hepsini iptal ettirdi. Valimizin çağrısıyla bundan sonra dışarı çıkmayacağım çocuklarımı da bırakmayacağım. Sağ olsunlar bize bakıyorlar. Devletimizden Allah razı olsun her ihtiyacımızı karşılıyorlar"dedi. Elazığ’da Vali Oktay’ın cezasını iptal ettiği hurdacı: ’Bundan sonra dışarı çıkmayacağım’

Kaynak: İHA

Etiketler: Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Elazığ, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor Haberler
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Haberler ›› 3. Sayfa ››Elazığ'da Vali Oktay'ın cezasını iptal ettiği hurdacı: 'Bundan sonra dışarı çıkmayacağım' - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

16:28: İran'da toprak kayması sonucu tünel çöktü - Haberler 16:28: Atla eve giden çocukların üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler 16:26: CHP'li Tanrıkulu, sağlık çalışanlarının ek göstergelerinin artırılması için kanun teklifi verdi - Haberler 16:24: Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: "Gönlüm Ordu'da kalacak" - Haberler 16:20: TBMM Başkanı Şentop'tan Emniyet Genel Müdürü Aktaş'a kutlama mesajı Açıklaması - Haberler 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun 14:40: Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz - Haberler