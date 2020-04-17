Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Elazığ'da Vefa grubundan " Online" hizmet

Elazığ Valiliği koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu,telefonun yanı sıra ülke genelinde örnek olacak online başvuru dönemine geçerek vatandaşların taleplerini almaya başladı.

17.04.2020 10:27 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:27
Elazığ'da Vefa grubundan
Elazığ Valiliği koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu,telefonun yanı sıra ülke genelinde örnek olacak online başvuru dönemine geçerek vatandaşların taleplerini almaya başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda hem rutin uygulamalar yapılıyor, hemde valilik koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu sahada çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Vatandaşlara ulaşmayı kolaylaştırmak için çalışma yapan valilik ise örnek bir çalışmaya imza attı. Valilik bünyesinde yapılacak tüm işlemler için online hizmet verecek olan elazigvefa.gov.tr adresini hayata geçirdi. Adres üzerinden vatandaşların her türlü başvuruyu yapacağı ve Sosyal Destek Gruplarının ise buradan koordineli bir şekilde çalışmalarını yürüteceği belirtildi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım'da yaptıkları çalışmayı sosyal medyadan,"Gerçekleştirilen bu yeni hizmet kolaylığıyla ilgili,hizmet evinizde, işlemler cebinizde. Siz evde kalın diye her şeyi online yaptık ve kullanımınıza açtık.Bütün talep ve isteklerinizi bir tıkla elazigvefa.gov.tr adresinden bize iletebilirsiniz.Herşey sizin için, bütün hizmetlerimiz evde kalmanız için"paylaşımında bulunarak bilgi verdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Elazığ, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana ’eve gelme’ dedi Haberler
Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde ekipler uygulama yapacak Haberler
Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde ekipler uygulama yapacak
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm Haberler
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı
Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geliyor Haberler
Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geliyor
Fransa Cumhurbaşkanı: Saf olmayalım, Çin’de bilmediğimiz şeyler oldu Haberler
Fransa Cumhurbaşkanı: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı Haberler
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı
Haberler ›› Güncel ››Elazığ'da Vefa grubundan ' Online' hizmet - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:03: Van'da korona virüs denetimleri - Haber 11:02: Malatya'da bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Haber 11:00: Kartal'da su baskını sorunu tarih oluyor - Haber 11:00: Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığından önemli başarı - Haber 11:00: "Koronavirüs günleri"nde sokak hayvanları aç bırakılmıyor - Haber 10:56: Akşener infaz yasasını eleştirdi: Gamze'nin katili 9 yıl sonra aramıza katılacak - Haber 10:15: Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor - Ekonomi 10:03: Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak - Haber 09:40: Bağış kampanyası nedeniyle İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı - Haberler 09:08: İstanbul Boğazı'ndan "Corona" isimli gemi geçti - Haberler 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber