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Elazığ'da Vefa Sosyal Destek Grubu 24 bin 653 aileye ulaştı

Elazığ'da Vefa Sosyal Destek Grubu 24 bin 653 aileye ulaştı Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" bugüne kadar 24 bin 653 aileye ulaştı.

03.04.2020 18:54 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:55
Elazığ 'da Vefa Sosyal Destek Grubu 24 bin 653 aileye ulaştı
ELAZIĞ - Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" bugüne kadar 24 bin 653 aileye ulaştı. Kent merkezinin yanı sıra kırsal alanlarda da hizmet veren grup sayesinde vatandaşların evde kalmaları sağlanıyor.
Valilik koordinesinde polis, jandarma, AFAD, Kızılay, UMKE, zabıta ve diğer kurumlardan oluşan personellerden kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", kentte 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahipleri için sahada yoğun bir çalışma yapıyor. Kent merkezinde olduğu gibi ilçe, köy ve kırsal alanlara da giden ekipler, hem gelen talepleri karşılıyor hem de hazırlanan destek paketlerini ailelere ulaştırıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının kısıtlanmasının ardından ekipler 24 bin 653 aileye ulaştı. Ailelerin zaman zaman alışverişini yapan, ihtiyaçları halinde işlerini halleden ve maaşlarını çeken ekipler, özel olarak hazırlanan paketleri de ulaştırarak evde kalmalarını sağlıyor.
Kısıtlaması bulunan vatandaşların 112, 155, 156 ve 153 numaralarını araması durumunda kurulan sistemle kısa sürede ihtiyaçlarının karşılandığı bildirildi. Elazığ’da Vefa Sosyal Destek Grubu 24 bin 653 aileye ulaştı

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Elazığ, Genel

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Elazığ'da Vefa Sosyal Destek Grubu 24 bin 653 aileye ulaştı
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