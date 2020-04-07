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Elazığ'da Vefa Sosyal Destek Grubu 44 bin aileye ulaştı

Elazığ Valiliği koordinesinde çalışan Vefa Sosyal Destek Grubunun şuana kadar 44 bin 181 aileye ulaşarak taleplerini yerine getirdiği bildirildi.

07.04.2020 17:25 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:26
Elazığ'da Vefa Sosyal Destek Grubu 44 bin aileye ulaştı
Elazığ Valiliği koordinesinde çalışan Vefa Sosyal Destek Grubunun şuana kadar 44 bin 181 aileye ulaşarak taleplerini yerine getirdiği bildirildi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüse karşı mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Valilik koordinesinde hizmet veren jandarma,polis, AFAD, Kızılay, UMKE, Zabıta ve diğer kurumlardan oluşan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ise sahada evlerinden çıkması kısıtlanan ailelerin yardımına koşuyor. Şuana kadar 112, 155 ve 156 hatlarına kent merkezi, ilçeler ve köylerden 44 bin 388 kişinin talepte bulunduğu bunlardan 44 bin 181'inin karşıladığı belirtildi.

Vatandaşların alışverişten, acil ihtiyaçlarına kadar her türlü desteği sağlayan ekiplerin, valilik tarafından hazırlanan destek paketlerini de evlere bıraktığı kaydedildi. Bugün ekiplerin Gümüşbağlar ve Oymaağaç köyleri de ziyaret ederek evlerinden ayrılma kısıtlaması olanlara destekte bulunduğu aktarıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Elazığ Valiliği, Türkiye, Elazığ, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Elazığ'da Vefa Sosyal Destek Grubu 44 bin aileye ulaştı - Haberler

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