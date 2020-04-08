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Elazığ'da Vefa Sosyal Destek Grubu 49 bin 120 aileye ulaştı

Elazığ Valiliği koordinesinde çalışan Vefa Sosyal Destek Grubunun şuana kadar 49 bin 120 aileye ulaşarak taleplerini yerine getirdiği bildirildi.

08.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:16
Elazığ'da Vefa Sosyal Destek Grubu 49 bin 120 aileye ulaştı
Elazığ Valiliği koordinesinde çalışan Vefa Sosyal Destek Grubunun şuana kadar 49 bin 120 aileye ulaşarak taleplerini yerine getirdiği bildirildi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüse karşı mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Valilik koordinesinde hizmet veren Jandarma, Polis, AFAD, Kızılay, UMKE, Zabıta ve diğer kurumlardan oluşan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ise sahada evlerinden çıkması kısıtlanan ailelerin yardımına koşuyor. Şuana kadar 112, 155 ve 156 hatlarına kent merkezi, ilçeler ve köylerden 49 bin 369 kişinin talepte bulunduğu bunlardan 49 bin 120 'inin karşıladığı belirtildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Elazığ Valiliği, Türkiye, Elazığ, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Elazığ'da Vefa Sosyal Destek Grubu 49 bin 120 aileye ulaştı - Haberler

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