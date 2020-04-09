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Elazığ'da Vefa Sosyal Destek Grubu 50 bin aileye ulaştı

Elazığ Valiliği koordinesinde çalışan Vefa Sosyal Destek Grubunun şuana kadar 50 bin 780 aileye ulaşarak taleplerini yerine getirdiği bildirildi.

09.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:20
Elazığ'da Vefa Sosyal Destek Grubu 50 bin aileye ulaştı
Elazığ Valiliği koordinesinde çalışan Vefa Sosyal Destek Grubunun şuana kadar 50 bin 780 aileye ulaşarak taleplerini yerine getirdiği bildirildi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüse karşı mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Valilik koordinesinde hizmet veren Jandarma, Polis, AFAD, Kızılay, UMKE, Zabıta ve diğer kurumlardan oluşan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ise sahada evlerinden çıkması kısıtlanan ailelerin yardımına koşuyor. Şuana kadar 112, 155 ve 156 hatlarına kent merkezi, ilçeler ve köylerden 51 bin 066 kişinin talepte bulunduğu bunlardan 50 bin 780 'inin karşıladığı belirtildi.

Vatandaşların alışverişten, acil ihtiyaçlarına kadar her türlü desteği sağlayan ekiplerin, valilik tarafından hazırlanan destek paketlerini de evlere bıraktığı kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Elazığ Valiliği, Türkiye, Elazığ, Güncel
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