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Elazığ'da "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun yardımları 10 bin 398 aileye ulaştı

Elazığ'da, "Vefa Sosyal Destek" grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan 10 bin 398 aileye yardımda bulundu.

30.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:18
Elazığ'da
Elazığ 'da, "Vefa Sosyal Destek" grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan 10 bin 398 aileye yardımda bulundu.
Valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek" grubu ekipleri, 112, 155 ve 156 destek hatlarına gelen çağrılar doğrultusunda, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge ile evden çıkmaları kısıtlanan yaşlı bireylerin ilaç, gıda, bankamatikten maaşlarının çekilmesi gibi yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, ekiplerin yardım eli uzattığı aile sayısı 10 bin 398'e ulaştı.
Ekipler, ilgili bireylerden destek hatlarına gelen talepleri ivedilikle yerine getirmeye devam ediyor.
Konteyner kentlere misafir girişi kısıtlandı
Öte yandan Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında kurulan İl Pandemi Kurulu, koronavirüs salgını dolayısıyla kentteki geçici konteyner konaklama alanlarına zaruri iş ve hizmetler dışında misafir girişlerinin kısıtlanmasına karar verdi.
Ayrıca kurul, il genelinde çöp toplama ve geri dönüşüm işletme görevlileri haricinde atık malzemeleri toplayanların, kolluk kuvvetlerince men edilmesine uygun gördü.
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Kaynak: AA

Etiketler: Elazığ, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Elazığ'da 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nun yardımları 10 bin 398 aileye ulaştı - Haberler

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