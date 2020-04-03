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Elazığ'da "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun yardımları 24 bin 653 aileye ulaştı

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yönelik yardımlar 24 bin 653 aileye ulaştı.

03.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:02
Elazığ'da
Elazığ 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yönelik yardımlar 24 bin 653 aileye ulaştı.

Valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri, 112, 155 ve 156 destek hatlarına gelen çağrılar doğrultusunda salgının daha çok etkilediği riskli grupta yer alanların taleplerini karşılamaya devam ediyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığının aldığı önlemler kapsamında yayımladığı genelge uyarınca, sokağa çıkamayan kimsesiz, hasta ve yaşlı vatandaşlar taleplerini ilgili destek hatlarına bildiriyor.

Alınan talepleri anında değerlendiren ekipler temin edilen ihtiyaç malzemelerini ailelerin kapısına kadar bırakıyor.

Bu kapsamda kentte çalışmalarını özveriyle sürdüren "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri bugüne 24 bin 653 ailenin taleplerini karşıladı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Elazığ, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Elazığ'da 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nun yardımları 24 bin 653 aileye ulaştı - Haberler

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