Haberler » 3. Sayfa » Elazığ'da villaları soyan 2 şüpheli suçüstü yakalandı - Haber

Elazığ'da villaları soyan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Elazığ'da villaları soyan 2 şüpheli suçüstü yakalandıELAZIĞ - Elazığ'da yazlık villalara girerek hırsızlık yapan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

14.11.2019 19:22 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:23
'da villaları soyan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
ELAZIĞ - Elazığ'da yazlık villalara girerek hırsızlık yapan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Komutanlığına bağlı ekipler, Gölardı Köyü'nde bulunan yazlık villalarda belirli aralıklarla hırsızlık yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler, çalışma yaptı. Ekipler, çalışması sırasında belirlediği 2 şüpheliyi aynı yerde hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.
Jandarmada ifadesi alınan şüpheliler Y.Y. ve Ö.D. nitelikte hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi.
Elazığ'da villaları soyan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:40 Bahçelievler'de bir kafenin sahibine silahlı saldırı
20:39 Engelli çiçek satıcısına otomobil çarptı
20:42 Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 2 buçuk saat sonra kontrol altına alındı
20:41 Engelli çiçek satıcısına otomobil çarptı
20:37 Laleli'de montunu kamufle ederek turistin cep telefonunu böyle çaldı
20:32 Cinayet sanığı duruşmada öldürdüğü Merve Kotan'ın babasına saldırdı
17:40 Kendisine şiddet uygulayan kocasını çocuğunun önünde bıçakladı
17:38 Vicdansız anne bebeğini poşete koyup arsaya bıraktı!
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
19:34 Son dakika: Tutuklanan Ahmet Altan'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi
20:22 ABD Savunma Bakanlığı: F-35 sistemindeki ALIS programı artık ihtiyaçları karşılamıyor
20:24 Gözaltına alınan Rabia Naz'ın babası ve gazeteciler mahkemeye sevk edildi
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 20:54:08