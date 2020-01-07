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Elazığ'da vinçte intihar girişimini itfaiye ekipleri önledi

Elazığ'da bir kişi çıktığı vinçte intihar girişiminde bulundu, itfaiye ekipleri merdivenli araçla kurtardı.

07.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:24 Elazığ'da vinçte intihar girişimini itfaiye ekipleri önledi
'da bir kişi çıktığı vinçte intihar girişiminde bulundu, itfaiye ekipleri merdivenli araçla kurtardı.

Olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesinde bulunan bir inşaatta kurulan vinçte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y., arazisiyle ilgili yaşadığı bir sorun nedeniyle vinç üzerine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Durumu fark edenler polise verdi. Olay yerine polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

ekipleri merdivenli araçla, intihar girişiminde bulunan şahsın yanına çıktı. Ekiplerin görüştüğü şahsı, itfaiye personeli yakalayarak, sepete aldı. Aşağı indirilen şahıs olay yerinde hazır bekletilen ambulansla kontrol amaçlı Fırat Üniversitesi Hastanesine Kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - ELAZIĞ

Cumhuriyet Mahallesi, İtfaiye, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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