Haberler » Güncel » Elazığ'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu - Haber

Elazığ'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Elazığ'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.

06.01.2020 21:14 | Son Güncelleme: 06.01.2020 21:48 Elazığ'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Coştu, Elazığ Nailbey Mahallesi Bağkur Caddesi'nde bir apartmanın ikinci katında yalnız yaşayan annesi Şenay Coştu'dan (64) alamayınca evine gitti.
Eve girdiğinde annesini hareketsiz gören Coştu, yetkililerden yardım istedi. 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri incelemesinin ardından kadının cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Selçuk, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:46   Dünya Müslüman Alimler Birliği "Hafter'in Trablus'taki askeri okul saldırısını" kınadı - Haber
22:45   Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'de - Haber
22:45   Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler - Haber
22:45   Çavuşoğlu, cezayir'de - Haber
22:41   Akademik Girişimcisi İngiltere'deki programdan kabul aldı - Haber
21:56   ABD, Kenya'da 4 personelinin öldürüldüğü üsse takviye kuvvet gönderdi - Haber
21:33   94 yaşındaki şahsın gündüz eve gelen bakıcısı korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen polisi aradı - Haber
21:08   AB dışişleri bakanları İran-ABD gerginliği gündemiyle olağanüstü toplanacak - Haber
20:42   John Bolton, Senato'daki azil oturumunda ifade vermeye hazır - Haber
20:08   15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı - Haber
6.01.2020 22:47:31