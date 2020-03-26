Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Elazığ'da yasağa uymayan kahvehanelere 8 bin TL ceza kesildi

Korana virüsü tedbirleri kapsamında kapalı bulunması gereken 4 dernek ile 3 kahvehaneye toplam 8 bin 260 TL para cezası kesildi.

26.03.2020 17:45 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:45
Elazığ'da yasağa uymayan kahvehanelere 8 bin TL ceza kesildi
Korana virüsü tedbirleri kapsamında kapalı bulunması gereken 4 dernek ile 3 kahvehaneye toplam 8 bin 260 TL para cezası kesildi.Ekiplerin ayrıca sürekli sokağa çıkan 65 yaş üstü 6 şahsa da idari para cezası uyguladığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara göre denetleme ve uygulamalar gerçekleştiriyor. Son bir hafta içerisinde polisin yaptığı denetimlerde 4 dernek ile 1 kahvehaneye 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi hükmünce, 2 kahvehaneye de 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanunu hükmünce toplam 8 bin 260 TL idari para cezası kesildi.

Özellikle 65 yaş ve üstündekilerin sokağa çıkmaması için de yoğun çalışma yapan polis, bir çok vatandaşı uyarıp evine gönderdi. Ancak polisin uyarısına rağmen evine gitmemekte ısrar ettiği öğrenilen 6 şahsa ise idari para cezası uygulandığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Elazığ'da yasağa uymayan kahvehanelere 8 bin TL ceza kesildi - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

18:52: Yurtta sokağa çıkamayan yaşlılara 'Evde kal' mesajı verildi - Haberler 18:51: ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu - Haberler 18:49: İslahiye'de jandarmadan korona virüs denetimi - Haberler 18:49: İşçi alımı haberini duyan İşkur'a koştu - Haberler 18:47: Tekne ile çıktıkları denizde kaybolup hayatlarını kaybeden arkadaşlar toprağa verildi - Haberler 17:12: Kayıp olarak aranan yaşlı adam, sulama kanalında ölü bulundu - Haberler 16:55: Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz - Haberler 16:54: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı - Haberler 16:44: Batman'da 70 yaşındaki Ali dede evinde sıkılınca salıncak yaptı - Haberler 15:42: Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı 09:37: Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır