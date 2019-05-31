Elazığ'da "Yaşama Yol Ver Projesi"

Elazığ
'da "Yaşama Yol ve Projesi" kapsamında 2 bin 300 öğrenciye seminer verildi. Sağlık Bakanlığı
tarafından hayata geçirilen proje kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce ortaokul öğrencilerine yönelik 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nin önemi ve çalışma şekli konularında eğitim seminerleri düzenlendi.
Uzman eğitmenler ve 112 Acil Servis
çalışanlarınca belirli günlerde farklı okullarda verilen eğitim seminerlerinden yaklaşık 2 bin 430 öğrenci faydalandı.
Son olarak özel bir eğitim kurumunda gerçekleştirilen seminere 112 Acil Servis Komuta Merkezi Başhekimi Dr. Işık Erdeniz, öğrencilere acil sağlık hizmetleri konusunda bilgilendirmede bulundu.
Erdeniz, yaptığı açıklamada, düzenlenen eğitim seminerleri ile öğrencilere 112 Acil Servis Hizmetlerinin önemi hakkında bilgiler vererek, hangi şartlarda ve nasıl iletişim kurmaları gerektiği konusunda olumlu tutum ve davranış geliştirmelerini sağlamaya çalıştıklarını belirtti.
Bu yıl içerisinde 11 farklı okulda toplam 2 bin 430 öğrenciye eğitim verdiklerini ifade eden Erdeniz, şunları söyledi:
"Amacımız öğrencilerimizin daha küçük yaşlarda 112 Acil Servis hizmetleri konusunda bilinçlenmelerini sağlamak. Çocukların 112 Acil Servise ihtiyaç duyduklarında ne yapmaları gerektiği, hangi durumlarda ambulans çağırabilecekleri, çağırdıklarında öncelikli olarak hangi bilgileri gerektiğin konularında bilgilendirmelerde bulunduk. Genel amacımız 112 Acil Çağrı merkezinin gereksiz aranmasının önlenmesi ve trafikte seyreden ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesine yönelik farkındalığın artırılmasıdır. Bu konularda bilgilendirmede bulunduk."
Kaynak: AA
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