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Elazığ'da yayalar için sınırlandırılan caddeler araç trafiğine de kapatıldı

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yayalar için sınırlandırılan bazı caddeler araç trafiğine de kapatıldı.

03.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:53
Elazığ'da yayalar için sınırlandırılan caddeler araç trafiğine de kapatıldı
Elazığ 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yayalar için sınırlandırılan bazı caddeler araç trafiğine de kapatıldı.
Valilik tarafından koronavirüsün yayılmasını engellemek için kentte yoğun kullanılan Gazi, 1. Harput , İstasyon ve Vali Fahribey caddelerinde yayaların geçişine getirilen sınırlandırmaya ilave olarak yeni bir tedbir daha hayata geçirildi.
Bu kapsamda söz konusu caddelerin araç trafiğine de kapatılmasına karar verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri caddelerin ana giriş noktalarına barikat kurdu, ara bağlantıları ise şeritlerle kapattı.
Cadde girişlerinde görev yapan polisler sürücülere ve vatandaşlara uyarı yapıyor, evlerinde kalmaları çağrısında bulunuyor.
Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı da yaya trafiğine kapatıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Harput, Elazığ, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Elazığ'da yayalar için sınırlandırılan caddeler araç trafiğine de kapatıldı - Haberler

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