Elazığ'da yaz dönemi Kur'an kursları başladı

Elazığ
'da öğrencilere yönelik düzenlenen yaz dönemi Kur'an kursları başladı.
Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl, "Camiler Çocuk Dolsun Ahlakı Kur'an Olsun" sloganıyla gerçekleştirilen kurslarda çocuklar Kur'an öğrenecek.
İlde geçen sene 20 bin çocuğun katıldığı kurslarda bu yıl hedef 40 bin çocuğa ulaşılması.Merkez
Hacı Fethi Camisindeki kursta açıklama yapan İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya
, çocukların yaz tatilini iyi bir şekilde değerlendirmesi ve dini doğru bir şekilde öğrenmesi için Kur'an kurslarının başladığını söyledi.
Çocukların kurslarda camileri tanıdığını ifade eden Sarıkaya, bu kapsamda ilde, ilçelerde, köylerde ve tüm mezralarda görevlilerin çocuklara Kur'an-ı Kerim dersi vereceğini belirtti.
8 hafta sürecek kursta bu yıl 40 bin çocuğa eğitim vermeyi amaçladıklarını dile getiren Sarıkaya, velilerden de çocuklarını yaz Kur'an kurslarına göndermelerini istediklerini aktardı.
Sarıkaya, "Çocuklar, Allah'ın bizlere en güzel ve en büyük emanetidir. Bu emanetin bilinciyle okullarda çeşitli dersler öğrendiniz inşallah biz de bu yaz sizlere Kur'an öğreteceğiz, namaz kılmayı öğreteceğiz, elimizden geldiği kadar sizleri hayata hazırlamaya gayret edeceğiz. Gerçekten ahlakı Kur'an olan nesillere ihtiyacımız var." dedi.