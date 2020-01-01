Haberler » Güncel » Elazığ'da yeni yılın ilk bebeği 'Emir Ali' oldu - Haber

Elazığ'da yeni yılın ilk bebeği 'Emir Ali' oldu

Elazığ'da yeni yılın ilk bebeği 00.03'te dünyaya geldi.

01.01.2020 02:15 | Son Güncelleme: 01.01.2020 02:20 Elazığ'da yeni yılın ilk bebeği 'Emir Ali' oldu
'da yeni yılın ilk bebeği 00.03'te dünyaya geldi. Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez'de Emir Ali ismi verilen yılın ilk bebeğini ziyaret ederek altın taktı.

Elazığ'da 2020 yılının ilk bebeği Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde saat 00.03'te dünyaya normal doğumla geldi. Ömer (35) ve Meryem (33) Yıldız çiftinin 3'üncü erkek çocukları olarak dünyaya gelen bebeğe Emir Ali ismi verildi. 2 kilo 900 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez' de yeni yılın ilk bebeğini ziyaret ederek altın taktı.

3'üncü çocuklarını dünyaya getirdikleri için mutlu olduğunu dile getiren Anne Meryem Yıldız, " Yılın ilk çocuğu olduğu için vali bey de ziyaretimize geldi. 3'üncü çocuğumuz olduğu için de mutluyum.Çocuğumuz ile beraber çok mutluyuz" dedi.

Mutluluğunu aktaran Babaanne Nafiye Yıldız ise " iki erkek bir de kız toplamda 3 torunum oldu. Allah, herkese de nasip etsin. Vali de bizleri ziyaret etti, hediyeler verdi. Allah, kendisinden razı olsun ve başımızdan eksik etmesin. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Aileyi, Vali Vekili Dönmez'in yanı sıra, İl Jandarma Albay Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ile Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Savaş Öztürk ziyaret etti. - ELAZIĞ

Şehir Hastanesi, Fethi Sekin, Emir Ali, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

02:52   Yeni yıla İBB önündeki çadırlarda girdiler - Haber
02:52   Sivas'ta yeni yılın ilk bebeği zehra melek oldu - Haber
02:52   Kaza yaptıkları otomobili bırakıp, yaralı halde kaçtılar - Haber
02:52   2019'un son bebeği ile 2020'nin ilk bebeği aynı odada - Haber
02:52   Doğum gününde anne oldu - Haber
01:12   Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Haber
00:54   Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Haber
00:51   Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı - Haber
00:10   Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz - Haber
23:38   Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti - Haber
1.01.2020 02:55:12