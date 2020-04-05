Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Elazığ'da yerel televizyondaki programa maskeyle çıktılar

Elazığ'da uydudan yayın yapan bir yerel televizyonda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske kullanımı ile ilgili yayımlanan programda sunucu ve konuğu, izleyicilerin karşısına maskeyle çıktı.

05.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:10
Elazığ'da yerel televizyondaki programa maskeyle çıktılar
Elazığ 'da uydudan yayın yapan bir yerel televizyonda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske kullanımı ile ilgili yayımlanan programda sunucu ve konuğu, izleyicilerin karşısına maskeyle çıktı.

Kanal Fırat Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık, sunduğu programda konuğu Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Akbulut ile taktıkları maskelerle "maske kullanımına ilişkin" program gerçekleştirdi.

Akbıyık'ın sorduğu soruları yüzündeki maskeyle cevaplandıran Akbulut, salgın sürecinde maske kullanımına özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.
Maskenin burun ve ağız kısmını tamamen kaplayacak şekilde yüze oturtulması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Akbulut, kişi bu şekilde hapşırdığında ya da öksürdüğünde çevreye damlacıkların yayılmasının önlenmiş olacağına dikkati çekti.

Kişinin taktığı maskenin ön kısmına elini değdirmemesinin de önemli olduğunu aktaran Ayhan Akbulut, "Dışarıdan maskeye elimizi değdirdiğimizde bu damlacıklar ele geliyor. Onu da gözümüze, ağzımıza ya da burnumuza dokundurursak biz de virüsü alırız." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Fırat Üniversitesi, Elazığ, Fırat, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Elazığ'da yerel televizyondaki programa maskeyle çıktılar - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Fahrettin Koca, 20 yaş altı gençlere sosyal medyadan mesaj verdi Haberler
Fahrettin Koca, 20 yaş altı gençlere sosyal medyadan mesaj verdi
Fransa korona ölümlerinde dünya genelinde 4. sıraya yükseldi Haberler
Fransa korona ölümlerinde dünya genelinde 4. sıraya yükseldi
Bakan Koca, uzmanların dikkat çektiği test sayısıyla ilgili önemli gelişmeyi paylaştı Haberler
Bakan Koca, uzmanların dikkat çektiği test sayısıyla ilgili önemli gelişmeyi paylaştı
İstanbul’da metro seferlerine koronavirüs düzenlemesi Haberler
İstanbul'da metro seferlerine koronavirüs düzenlemesi
Türkiye’de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı Haberler
Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı
Türkiye’de koronavirüs 501 can aldı, vaka sayısı 23 bini aştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 501 can aldı, vaka sayısı 23 bini aştı
İçişleri, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi Haberler
İçişleri, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek Haberler
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek

Son Dakika Güncel Haberleri

16:30: Muş'ta 2 yerleşim yeri karantinaya alındı - Haber 16:30: Sri Lanka'da Kovid-19 sebebiyle 2 bin 961 mahkum serbest bırakıldı - Haber 16:30: Kırşehir'de pazar yerine vatandaşlar için dezenfektan makinesi konuldu - Haber 16:30: Malatya'da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Haber 16:29: Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız - Haber 15:40: Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık - Haberler 15:07: Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz - Magazin 15:02: Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim - Haber 14:57: Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü - Haber 14:15: Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek - Haber 12:39: Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi - Haber 12:28: Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor - Haber