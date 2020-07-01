Elazığ'da yıldırım, 20 dönümdeki arpayı kül etti

Elazığ'ın Ağın ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 20 dönüme ekili arpa yanarak küle döndü.

Elazığ'da yıldırım, 20 dönümdeki arpayı kül etti
01.07.2020 11:59 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:43
Elazığ'ın Ağın ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 20 dönüme ekili arpa yanarak küle döndü.

Olay ilçeye bağlı Aşağı Yabanlı köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yağmurun ardından arpa tarlasına yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü yerde alevler bir anda yükselirken rüzgarında etkisi ile büyüdü. Yangını görerek tarlaya giden muhtar Ali Öksüzoğlu ve köylüler, traktörlerin yardımıyla yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında 20 dönüm ekili arpanın yanarak kül olduğu, çevrede bir çok ağacın ise zarar gördüğü öğrenildi.

Öte yandan olayın yaşandığı yere giden İlçe Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu'da yangın ve zarar hakkında Muhtar Öksüzoğlu'ndan bilgi aldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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