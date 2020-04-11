Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Elazığ'da yola çıkan 3 hanımlı Dilaver dede "Beni böyle idare edeceksiniz"

- Elazığ'da yola çıkan 3 hanımlı Dilaver dede"Beni böyle idare edeceksiniz" Elazığ'da 7 çocuk babası 3 hanımı olduğu öğrenilen 75 yaşındaki Dilaver dedenin, sokağa çıkması gerektiğini anlatan videosu dikkat çekti.

11.04.2020 17:41 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:41
Elazığ'da yola çıkan 3 hanımlı Dilaver dede
- Elazığ 'da yola çıkan 3 hanımlı Dilaver dede"Beni böyle idare edeceksiniz"
ELAZIĞ - Elazığ'da 7 çocuk babası 3 hanımı olduğu öğrenilen 75 yaşındaki Dilaver dedenin, sokağa çıkması gerektiğini anlatan videosu dikkat çekti.
Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altındaki gibi 65 yaş üstündekilerinde sokağa çıkmaması için her türlü uygulama yapılıyor. Kent merkezinde olduğu gibi köylerde de uygulama yapan güvenlik güçleri sokağa çıkan yaşlıları tek tek uyarıp evlerine gönderiyor. Bu kapsamda Elazığ'ın bir köyünde 7 çocuğu 3 hanımı olduğu öğrenilen Dilaver dedeyi de ekipleri durdurdu. Ekiplerin uyarısına karşılık veren Dilaver dedenin sözleri gülümsetti.
İlk eşinin evinden çıktığını, ikinci hanımının evine gittiğini belirten Dilaver dedenin, 3'üncü eşinin yanına da sabahları gidebildiğini dile getirdi.Sokağa çıkmasının yasak olduğunu da bildiğini dile getiren Dilaver dedenin, konuştuğu güvenlik güçlerine beni böyle idare edeceksiniz demesi ise gülümsetti.

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Elazığ, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş’ta ilk kez görüntülendi Haberler
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze’den ders niteliğinde paylaşım Haberler
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Haberler ›› Güncel ››Elazığ'da yola çıkan 3 hanımlı Dilaver dede 'Beni böyle idare edeceksiniz' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:36: PKK'lı teröristin cenazesi Diyarbakır'daki annesine adliyede teslim edildi - Haber 18:36: Eczacı İsmail Durmuş koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 18:36: Bafra Vefa Sosyal Destek Grubu 7 gün 24 saat hizmette - Haber 18:35: ABD'nin Kalifornia eyaletinde 5.3 büyüklüğünde deprem - Haber 18:34: Mamak Belediyesi, sokağa çıkma yasağını fırsata çevirdi - Haber 17:46: Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi - Haber 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi - Haberler 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin