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Elazığ'da yolcu treni raydan çıktı: 2 yaralı

Elazığ'da 80 yolcusu bulunan trenin bir lokomotifi raydan çıktı.

21.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:26
Elazığ'da yolcu treni raydan çıktı: 2 yaralı

Elazığ 'da 80 yolcusu bulunan trenin bir lokomotifi raydan çıktı. Kazada makinist ve bir tren görevlisi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Elazığ'ın Maden ilçesinde meydana geldi. Kurtalan-Ankara seferini yapan 52013 sefer nolu yolcu treni, Tekevler köyü mevkisindeki tünelden çıktıktan sonra, yağış nedeniyle çöken istinat duvarının raylara düşen yıkıntılarına çarptı. Bir lokomotif raydan çıktı. Kazada adı öğrenilemeyen makinist ile bir tren görevlisi hafif şekilde yaralandı.Kazanın ardından yolcuların tahliyesi için ek sefer yapılırken, raydan çıkan lokomotifin kaldırılması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Makinist, Elazığ, Maden, Güncel

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