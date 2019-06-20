20.06.2019 16:38
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Elazığ'da yollar göle döndü, ağaçlar devrildi

Elazığ

Elazığ'da yollar göle döndü, ağaçlar devrildiElazığ'da etkili olan sağanak yağışla birlikte yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı.

Elazığ'da yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Elazığ'da etkili olan sağanak yağışla birlikte yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı. Fırtına nedeniyle de bazı ağaçlar devrildi.
Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyleMalatyaCaddesi göle döndü. Biriken su trafiği olumsuz etkiledi. Çok sayıda araç yolda mahsur kalınca, trafikte aksamalar yaşandı. Etkili olan fırtına nedeniyle de çok sayıda ağaç devrildi.
Mahsur kalan araçların kurtarılması için ekipler çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
fırtına,elazığ,Güncel

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