Elazığ'da zabıta ekipleri, hasarlı binaları mühürlüyor

ELAZIĞ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 6.8'lik depremin ardından yıkım kararı verilen binaları mühürleme işlemlerine devam ediyor.

Elazığ 'da, 24 Ocak günü saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören ve yıkım kararı çıkarılan binalar, Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürleniyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince kontrol edilen binaların mühürlenme ve güvenlik çemberine alınma işlemlerini zabıta ekipleri gerçekleştiriyor. Şehir merkezinde hasar tespit işlemlerine devam eden ekiplerin çalışmasını tamamlanmasıyla birlikte yıkım kararı alınan diğer binalar da mühürlenecek.