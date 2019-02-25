Elazığ'da "Zimmet" Operasyonu

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Elazığ'da düzenlenen zimmet operasyonunda, aralarında icra müdür yardımcısı, icra katibi, avukat ve memurların da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma yapıldı.Çalışma kapsamında Elazığ Adliyesine düzenlenen operasyonda, icra takibi yoluyla tahsil edilen parayı zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla aralarında icra müdür yardımcısı, icra katibi, avukat ve memurların da bulunduğu 9 şüpheli yakalandı.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.