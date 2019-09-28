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Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

28.09.2019 21:20Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ- Baskil karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BH 681 plakalı gübre yüklü traktörü geçmeye çalışan 23 EK 650 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 23 FU 114 plakalı minibüs ile kafa kafa çarpıştı. Ardından otomobil, römorka da çarptı. Çarpışmanın etkisi ise devrilen römorkun dingili, otomobilin LPG tankı ve lastikleri etrafa savruldu. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafiğe kapanan yol, jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.
(Kamil Can Kılıç/İHA)

Baskil, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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