Elazığ'da ilaçlama çalışmaları sürdürüyor

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından karasinek, sivrisinek gibi haşerelere karşın cadde ve sokaklarda, düzenli periyotlarla etkin ilaçlama çalışması gerçekleştiriliyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların yoğun olarak kullandığı park ve bahçeler gibi açık alanlarda da ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

İlaçlama çalışmaları doğrultusunda ayrıca park ve bahçeler ile cadde ve orta refüjlerde yer alan yeşil alanlarda da yaprak sineği, ağaç biti gibi çeşitli haşerelere yönelik ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Öte yandan sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı larva döneminde başlatılan ilaçlama çalışmaları, üreme noktaları olan çöp konteynerleri, rögar kapakları, durgun su birikintileri gibi noktalarda devam ediyor.

Kaynak: Bültenler